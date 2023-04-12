藝術家蔡文慶作品「冬日最後一朵雲」，將設在雲翠大樓舊址前，展現居民面對巨變的堅韌精神。（花蓮縣文化局提供／王志偉花蓮傳真）

0206花蓮大地震5週年，花蓮縣文化局將於防災教育園區、雲翠大樓舊址前設置紀念裝置，由吳建福、蔡文慶2位藝術家操刀創作，透過幾何線條與雲朵為意象，顯示地震的無情與災後重建的希望，預計今年9月揭幕。

2018年2月6日深夜，花蓮發生芮氏規模6.2地震，當時花蓮市震度達到7級，造成雲門翠堤等4棟大樓倒塌，釀成17死、200多人輕重傷，強震侵襲當晚仍讓人記憶猶新。

花蓮縣文化局爭取震災善款辦理「花蓮0206地震紀念裝置藝術設置案」，今天辦理作品發表交流會，由吳建福與蔡文慶老師說明創作理念。吳建福的作品「洄」將設於花蓮縣防災教育館前廣場，蔡文慶的作品「冬日最後一朵雲」設在雲翠大樓舊址前的綠地。

蔡文慶分享作品「冬日最後一朵雲」是以白大理石、黑大理石組成的3件立式作品，象徵花蓮人遭逢巨變展現的堅韌精神。其中，石刻鐘錶，讓時間停留在震災發生霎那，並徵選14首詩文，悼念不幸在雲翠大樓罹難的14名住戶。

吳建福介紹作品「洄」，將花蓮大山、大海抽象呈現，作品正面像中央山脈也像潮汐，從上方看則有地震波，讓地震波與自然連結。因作品放置在防災教育館前方，也特別增加地震教育含義。作品下方裝有地震波感應器，偵測到地震波後，燈光會呈紅色發出警示訊號，沒地震時則呈現藍色光源代表安全狀態，希望透過作品傳達與災害共存的議題。

文化局長吳勁毅表示，兩件紀念裝置預計7月完成，9月公開亮想，未來陸續會辦理徵文、琉璃藝術體驗、藝術家導覽、揭幕典禮等活動，透過藝術語彙的轉化，展現人們面臨巨變下柔性又堅強的力量，並對社會大眾傳遞教育及紀念意涵，撫平地震傷痕，正視災害議題。