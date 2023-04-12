國防部以行政院全民防衛動員準備業務會報秘書單位立場，召開「112年全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習規劃說明記者會」，說明「民安9號演習」期程與實施方式，藉以強化地方政府災防應變作為，保障國人生命財產安全。

今年「民安9號演習」援例結合行政院「災害防救演習」辦理，演習主在強化各地方政府面對各類災害整備作為，並檢視防救災量能整合與應變機制。國防部說，今年民安操演，不會動員高中生。

國防部說，演習預於4至7月間由臺中市等3個直轄市及連江縣等8個縣（市）政府辦理，於4月13日起由臺中市政府辦理今年第1場次「民安9號演習」。

演習區分「兵棋推演」及「綜合實作」兩階段，國防部說明如下：

（一）兵棋推演（上午)：

由地方政府就戰時及天然災害等複合式災變，依想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。

（二）綜合實作（下午）：

由地方首長擔任指揮官，統籌轄屬公、民營事業單位、民防團隊、替代役、救難、志工團體、國軍及後備軍人輔導組織等單位，並依演習想定狀況，採「實物、實地、實作」方式，驗證緊急事故應變整合機制。