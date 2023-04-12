高雄博田國際醫院董事長阮仲炯與骨科蕭家傑副院長今（12）日宣布，博田國際醫院與陽信足球隊達成合作關係，全方位提供運動員專業醫療協助，避免選手運動傷害，幫助選手獲得傑出表現。

柏文健康事業總經理林洵賢與高雄博田國際醫院董事長阮仲炯簽約，博田國際醫院與陽信足球隊達成合作關係，全方位提供運動員專業醫療協助，避免選手運動傷害，幫助選手獲得傑出表現。（柯宗緯翻攝）

為提昇台灣運動環境，使選手有更安心、更安全的競技環境，博田國際醫院與柏文健康事業於高雄市立楠梓足球場舉辦簽約典禮，2023年起博田國際醫院將成為高雄陽信女足的醫療服務合作夥伴。

博田國際醫院座落於高雄凹子底捷運站旁，以打造跨科別的全人醫療為願景，院內有許多國內各領域的指標醫師，其中包含許多醫師致力於運動醫學領域進行研究。

柏文健康事業總經理林洵賢與高雄博田國際醫院董事長阮仲炯簽約，博田國際醫院與陽信足球隊達成合作關係，全方位提供運動員專業醫療協助，避免選手運動傷害，幫助選手獲得傑出表現。（柯宗緯翻攝）

蕭家傑談到這次合作起因是他曾隨國家女足隊出國比賽，提供過醫療照顧的經驗；他也發現運動員在出國前或回國後更需要專業醫療協助，因此選擇和陽信足球隊合作。

陽信足球隊是來自高雄的球隊跟博田國際醫院有共同的理念；由在地經營扎根，走向國際上的舞台，為台灣、為高雄帶來更多的成績，除了醫療協助外，也希望透過這次合作，讓更多人了解到「運動醫學」的重要性。

院方指出，運動醫學不只是在運動員受傷時才需要，還可以幫忙運動員提升體能和運動表現，也同時避免因長期運動而產生的慢性傷害。因此，博田國際醫院未來還會持續與其他運動隊伍合作，幫助更多的運動員能有傑出的表現。

此外，博田國際醫院還引進最新的智能減痛機械手臂ROSA（輔助人工膝關節換），精準醫療、量身訂做、針對每個人的需求作客製化的醫療服務也讓運動醫學發揮到更好，以及高壓氧的治療對運動員的運動傷害復原效果極佳，進而讓運動傷害降到最低。

柏文健康事業總經理林洵賢表示，今年入主經營陽信女足便是希望拋磚引玉，帶給台灣運動產業正向影響。而本次與博田醫院的合作，能確保選手可以快速的接受檢查、治療、照護及復健等，提供無後顧之憂的環境給予選手與球隊。未來也會持續尋找其他資源，開拓台灣運動產業的新氣象。