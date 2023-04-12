男星周孝安日前證實與「象迷娘」陳天仁結束2年婚姻，不過宣告離婚前一天，被拍到在路邊和一名洋妞18禁的畫面，只見女方不僅屢次拍打他下體，還當街激情喇舌，對此，周孝安經紀人公開道歉，坦言是「喝酒誤事」，至於前妻陳天仁得知此事後，也透過經紀人做出回應。

周孝安被周刊拍到在路邊和洋妞的激情畫面，只見女方不時觸碰他的下體，不過周孝安不僅毫不抗拒，似乎還樂在其中，兩人在續攤後於凌晨結束聚會，周孝安在送對方返家時，先是給了熱情的擁抱，接著便當街激情喇舌，報導曝光追朔到事發日期，恰巧正是陳天仁宣布離婚的前一天，讓外界質疑是否婚內出軌。

對此，周孝安經紀人解釋：「他是2月份就登記離婚了，這是4月7號被拍攝，當時已經是單身了」 更強調當下，周孝安喝太多都斷片了，對於當天根本沒什麼記憶，看到週刊內容也嚇到，對於自己行為脫序感到相當抱歉，根據《壹蘋新聞網》報導，經紀人指出由於酒後做了不好示範，以後禁止他出去喝酒。

根據《ETtoday》報導，前妻陳天仁被問及此事後，透過經紀人做出回應：「已經友好協議分開，彼此祝福」，接著強調目前只想好好工作，將心力都放在事業上，加上大家都是個體，不方便多做回應，似乎是想與周孝安徹底切割乾淨。