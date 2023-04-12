民進黨今提名民進黨主席賴清德參選2024總統，國民黨下午也召開中常會，黨主席朱立倫邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安與桃園市長張善政等藍營4大諸侯出席展現團結，藍綠雙方大車拚。朱立倫表示，民進黨今提名一位堅定的台獨主張者、務實的台獨工作者成為總統候選人，兩岸要對話還是對抗，現在是關鍵的時刻。

朱立倫致詞時表示，面對中華民國未來、台灣幸福，未來選戰是民主對抗獨裁、和平對抗戰爭、繁榮對抗蕭條的選戰，民進黨今已提名賴清德選總統，而民進黨執政將近8年，帶給台灣的就是民主的獨裁，讓兩岸進入戰爭邊緣，經濟衰敗蕭條。

朱立倫指出，民進黨執政後絕對多數、絕對獨裁，可以清算在野黨、關掉電視台還打壓所有反對聲音，甚至想要限制言論自由，兩岸只有對抗交惡，沒有對話交流；民進黨提名堅定台獨主張者、務實台獨工作者成為總統候選人，兩岸未來到底是和平、交流、對話，還是要走向戰爭、對抗、交惡，這是一個關鍵時刻。

朱立倫痛批，民進黨執政這段時間只看到漲、缺兩字，物價、房價什麼都再漲，只有薪水不漲；防疫期間缺口罩、疫苗、快篩，民生部分缺蛋、缺豬肉、缺雞肉，產業缺水、缺電、缺工，什麼都缺只有民進黨無能官員不缺，這都是民眾的心聲。

朱立倫強調，「民進黨再贏，台灣一定輸，民進黨再贏，中華民國一定輸」，唯有國民黨、泛藍朋友及所有非綠、在野朋友團結一致，台灣才會贏。他進一步提到，他們上月已整合黨內意見，團結在了一起，現階段更努力要把泛藍朋友團結，下一階段包含民眾黨、其他在野政黨，及很多非綠朋友團結，需要大家一起努力。