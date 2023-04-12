為了減少排放會導致全球暖化的溫室氣體，這家韓國最大的鋼鐵廠，結盟日本第2大車商在汽車車體方面，採用超高強度的鋼板以及電磁鋼。另外，浦鋼也在增加EV相關材料的業務。

根據推算，最晚到了2030年，浦鋼計畫每年生產22萬噸的鎳，以及30萬噸的鋰。同段時間，浦鋼也想製造61萬噸負極材料，以及32萬噸正極材料。至於本田汽車最晚在2030年之前，也將投資400億美元來研發生產EV車款。