為了減少排放會導致全球暖化的溫室氣體，這家韓國最大的鋼鐵廠，結盟日本第2大車商在汽車車體方面，採用超高強度的鋼板以及電磁鋼。另外，浦鋼也在增加EV相關材料的業務。
根據推算，最晚到了2030年，浦鋼計畫每年生產22萬噸的鎳，以及30萬噸的鋰。同段時間，浦鋼也想製造61萬噸負極材料，以及32萬噸正極材料。至於本田汽車最晚在2030年之前，也將投資400億美元來研發生產EV車款。
浦鋼控股（POSCO Holdings）於12日表示，已跟本田汽車簽署諒解備忘錄，專攻電動車（EV）電池生產材料業務，包括正極和負極等關鍵性材料。同時，雙方也同意擴大合作回收料件範圍，以早日實踐低碳社會為主。
為了減少排放會導致全球暖化的溫室氣體，這家韓國最大的鋼鐵廠，結盟日本第2大車商在汽車車體方面，採用超高強度的鋼板以及電磁鋼。另外，浦鋼也在增加EV相關材料的業務。
根據推算，最晚到了2030年，浦鋼計畫每年生產22萬噸的鎳，以及30萬噸的鋰。同段時間，浦鋼也想製造61萬噸負極材料，以及32萬噸正極材料。至於本田汽車最晚在2030年之前，也將投資400億美元來研發生產EV車款。
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