世界衛生組織（WHO）指出，中國一名女性成為H3N8這個罕見於人體的禽流感類型首起死亡案例，但表示病毒株沒有在人際間擴散的跡象。

路透社報導，世衛昨天深夜發布聲明指出，死者是56歲廣東省女性，她是目前所知感染H3N8亞型禽流感的第3人。

這3起病例全都在中國，前2例於去年間通報，第3例由廣東省疾病預防控制中心於上個月底通報，但並未提供這名女性死亡的細節。

世衛表示，患者有其他慢性疾病，且有活禽接觸史。

鑒於禽流感病毒持續在中國龐大的家禽和野鳥之間傳播，零星的人類感染病例在當地時有所聞。

世衛表示，這名女性發病前造訪的傳統市場經採檢驗出A型流感（H3），暗示這可能是感染源。

儘管在人類身上很少見，H3N8在鳥類間卻很常見，但染病徵兆並不多，甚至完全沒有。這個病毒還能感染其他哺乳類動物。

世衛表示，並沒有在死亡案例的親密接觸對象中找到其他感染病例。

世衛在聲明中說：「根據現有資料，這個病毒似乎不具備輕易於人際間傳播的能力，因此就全國、地區或國際層面上而言，人傳人的風險並不高。」

鑒於禽流感病毒有能力演化、引發大流行病（pandemic），監控所有禽流感病毒被視為一項重要工作。