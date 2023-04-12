參賽學生奮力擲出自己手做的飛機。（台中市政府提供）

手擲機比賽主要由學生設計出可在空中盤旋的無動力飛行器，訓練學生設計、思考及解決問題的能力。（台中市政府提供）

台中市政府教育局連續四年辦理手擲機飛行競賽，今年賽事12日在太平區運動場登場，以巴爾紗木製作飛行器進行滯空時間競賽。教育局指出，共吸引來自全市國中小合計189隊約301名學生同場競技，展現飛行知識及創意；由豐原國中、大雅區上楓國小分別榮獲國中組、國小組冠軍。

國中組由豐原國中榮獲第一名殊榮。（台中市政府提供）

國小組第一名由大雅區上楓國小勇奪。（台中市政府提供）

教育局長蔣偉民說，21世紀是科技創意無限發展的世紀，應從小扎根培育我國新世紀航太科技人才；市府重視推廣基礎航太科普教育、啟發學生創意、培養學生的科技素養，教育局連年舉辦手擲機飛行競賽，讓學生從「做中學、學中做」，啟發學生多元智能。

教育局指出，手擲機比賽主要由學生設計出可在空中盤旋的無動力飛行器，由比賽承辦單位提供厚度2mm及5mm巴爾紗木、厚度6mm白楊木及機頭塑膠軟套等，以最長滯空時間為優勝。參賽學生為能讓手作飛機能夠延長滯空時間，在機身及機翼的外型、重量、角度上融入飛行科學原理，訓練學生設計、思考及解決問題的能力。

承辦學校立新國中校長張嘉亨說，手擲機競賽是項極具挑戰性比賽，需要運用數學、物理等知識，及優秀技術和團隊合作精神。活動結合立新、北新、富春、大甲、沙鹿、潭秀、成功及西苑等8所科技中心，共同規畫辦理活動，期許所有同學在比賽中不斷超越自我。

參賽的立新國中學生劉同學表示，代表學校參加此次手擲機競賽，運用自己所學的知識，將理論轉化為實踐；在比賽準備過程中，不論是用美工刀切割機翼機身，或是考量配重，讓手擲機能夠飛的更遠更久，透過不斷嘗試最終成功解決，體驗到飛行科學的多元、創意與樂趣。