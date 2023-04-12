大陸外交部發言人汪文斌12日宣布，應大陸外交部長秦剛邀請，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）將於13日至15日對中國進行正式訪問。

汪文斌指出，訪問期間，秦剛將與貝爾伯克共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話。

德國《商報》日前報導稱，貝爾伯克訪中的一個重點議題，將是德國政府尚未公佈的中國戰略；這份戰略由德國外交部負責制定起草。據悉，根據這份新戰略，德國會調整對中關係，並且顧及到中國日益增長的影響力。

據報，2021年底接任外長的貝爾伯克對中國立場強硬。蕭茲去年訪問北京前夕，雙方針對中國議題的緊張情勢達到高峰；貝爾伯克當時堅稱中國對於西方而言，是愈來愈強大的「體制競爭對手」。

近期，多位外國政要紛紛訪問中國，包括西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。