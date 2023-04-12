台北市長蔣萬安13日將進入台北市議會，進行上任後首次施政報告，並接受議員們的質詢。對此國民黨議會黨團新任書記長王欣儀表示，就黨團的立場還是會扮演好民代的角色，理性監督並反應民情民意。至於面對在野黨可能的「杯葛」行動，王欣儀則表示，只要在理性且適當的範圍內都會尊重在野黨，但若有太超過的情況，身為執政黨團「該護航的一定會護航，也會捍衛蔣萬安的立場。」

針對台北市長蔣萬安的首次施政報告，國民黨議會黨團書記長王欣儀表示，若在野黨要進行杯葛，只要在理性且適當的範圍內表達態度，國民黨團都會予以尊重。（丁上程攝）

王欣儀表示，對於蔣萬安的首次施政報告以及質詢，黨團的立場就是該理性監督或者反應民情民意的，黨團議員們還是會扮演好民代的角色。而身為執政黨，面對在野黨如果有要進行杯葛或是進行程序發言，只要在一個理性且適當的範圍內表達態度，黨團方面都會予以尊重，畢竟國民黨也曾是在野黨，只要不是太超放的狀況，譬如意識形態、人身攻擊，或是一些不洽當的舉動，「身為執政黨團，該護航的一定會護航，也會捍衛蔣萬安的立場。」

至於針對施政報告相關議題，王欣儀則表示，黨團方面並沒有特別要針對的方向，將會開放給各議員自行質詢，且多數內容也在上週的「共識營」中，與市府局處都有進行充分討論。王欣儀強調，比較希望是蔣市府未來在資料的提供上，無論是施政報告或是未來的專案報告，都能夠讓議員們有足夠時間能夠吸收理解，也盡量避免像柯市府時期「報告前才收到相關資料」，恐讓議員們措手不及。

而針對國民黨議員席次問題，由於王鴻薇在立委補選中當選，讓國民黨團在議會減少一席，目前於議會30席的數字，僅是剛好過半而已，未來在重要法案的投票上是否會有變數？對此王欣儀則表示，重大法案都會經由黨團對議員們發布「甲級動員」，在這段期間也會盡量與其他黨派維持良好互動，希望在政黨區分之餘，能夠在好的政策、議題上有所合作或尋求支持。