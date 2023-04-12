新冠疫情趨緩，但仍要小心染疫後出現長新冠。胸腔科醫師蘇一峰今分享，一名30歲的男患者感染新冠肺炎後，出現長新冠症狀，連續3個多月都不能動，因為只要一動就會喘，但照X光檢查都看不出問題，直到服用「犀利士」治療以後，相關症狀才逐漸緩解，最終成功站了起來，目前已恢復正常生活。

蘇一峰今在臉書上分享，一名30歲的男患者在今年1月確診新冠肺炎，一周後突然覺得很喘，兩周後竟開始臥床，接下來的3個多月都不能動，因為只要一動就喘，但不管怎麼檢查都找不出問題，最後只能坐輪椅來找他看診。

蘇一峰表示，這位男患者真的很慘，他高中與大學時期都是體保生，沒想到感染新冠肺炎竟出現「長新冠」症狀，染疫後3個月連動都不能動，所幸服用壯陽藥「犀利士」治療以後有效，病人漸漸不喘了，也能站起來，目前已經可以正常生活。

貼文吸引近千人狂讚，不少網友留言討論，「為什麼其他醫師都看不好」、「長新冠好可怕，之前也有高中女生長新冠喘到坐輪椅」、「患者感染什麼病毒株」、「這會跟疫苗有關聯嗎？」

蘇一峰也在留言處補充，早在去年就曾收治過一名患者，染疫後走路就喘，甚至連一層樓都爬不上去，但是照X光肺部影像都沒有問題，後來開了壯陽藥「威而鋼」給患者服用，改善肺部的血流，結果很有效。

蘇一峰指出，根據頂尖影像學期刊《Radiology》刊登的一篇加拿大研究，比較新冠確診者與健康人的肺部影像，結果發現看X光沒問題，但患者的間質交換氣體能力下降，肺部血流量也下降，所以患者才會喘。因此後來在臨床上，他嘗試開立可以增加血流量的藥物如威而鋼、犀利士給患者，發現效果不錯。