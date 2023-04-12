近幾個月來台灣持續蛋荒，但在政府進口國外雞蛋救急後，市面、網路開始出現較便宜的雞蛋，農委會傳授快速辨別雞蛋新鮮與否的方式，即「蛋泡冷水」檢測法，如果雞蛋放入冷水中後浮上來，就是過期蛋。食藥署提醒，若吃下不新鮮的雞蛋，可能會感染沙門氏桿菌，引發上吐下瀉，嚴重恐致命。

食藥署表示，沙門氏桿菌廣泛存於動物界，可經由人、貓狗、蟑螂等途徑污染食品，所引起的食品中毒事件，在台灣位居第4名，主要中毒原因是吃進被污染的肉類、雞蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品。人體感染後，會出現嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等症狀，5%的人會成為帶菌者，若嚴重也可能致命。

農委會表示，傳授辨別新鮮雞蛋的方法，其中一項最為簡易快速，就是將雞蛋放在裝滿冷水的容器中，新鮮的雞蛋會直接沉入水底，而過期很久的雞蛋一開始會往下沉，之後再浮於水面上。農委會並呼籲，民眾勿食用不新鮮的雞蛋，以免染病、危害健康。

農委會並表示，外觀也可觀察蛋的新鮮度，若蛋殼表面粗糙，代表雞蛋較新鮮，反之則是不新鮮；若將蛋放到燈光下，透過光線看，有透明度的是新鮮的蛋，反之則不新鮮。