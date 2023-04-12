民進黨今( 12 )日正式提名副總統賴清德為 2024 總統候選人，國民黨的潛在候選人、新北市長侯友宜尚未獲徵召。綠營議員此前則嗆聲，若侯要選總統，議會將會有腥風血雨，新北市議員葉元之也在臉書發文反嗆，民進黨議員「邏輯不清」、「發言沒水準」，這種無腦打手有甚麼好怕的?

民進黨新北市議會總召 2 月底曾向侯市府喊話，稱侯友宜若參選 2024 總統大選，議會將會有腥風血雨。葉元之表示，「現在看的出來民進黨議會要造成『腥風血雨』的作法，就是造謠」。

葉元之也指出民進黨某女性議員、某男性議員接連亂爆料，稱「侯友宜正在想方設法，不讓民進黨議員在4月 25 日進行施政報告的質詢」、「侯友宜幕僚建議他辭職(選總統)」。

葉元之反嗆，「這種說法就是往自己臉上貼金，民進黨議員根本沒什麼好怕的，而且邏輯不清，被質詢又怎麼樣？」對於侯幕僚建議辭職參選的說法，葉元之也直言「會講這種話的真的腦子有洞」，侯友宜辭職，行政院就會派自己人代理，難道侯會在還沒選上總統前，先把新北市拱手讓人？

葉元之也提到，此前民進黨議員要侯友宜專心市政，但卻是建議侯友宜看「美國總統的七堂課」，笑掉大家大牙。

此前民進黨前議員何博文質疑侯友宜不敢譴責共機擾台，反遭侯友宜反問到啞口無言。何博文也被網友嗆「沒當兵怎敢質疑40年侯署長」、「沒當過兵，現在反而對當過40年警察的市長指手畫腳」」。

葉元之表示，「看到民進黨議員這種沒水準的發言，有什麼好怕的呢？支持侯友宜在議會跟民進黨議員大戰一場，看看民進黨這些無腦打手的嘴臉。」