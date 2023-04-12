日前剛結束訪中行程的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲，歐洲應避免因台灣議題捲入美中衝突，此番言論引發國際社會震驚。而我國駐法代表吳志中今（12）日分享，全法國現在都在討論、也一面倒的在支持台灣。

馬克宏表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美國跟大陸的衝突，他並呼籲，應推動「戰略自主」政策，不應跟隨美國而淪為附庸。

吳志中今在臉書發文分享了多張參與法國政論節目錄影的截圖，他提到，全法國都在討論臺灣、所有輿論也一面倒都在支持台灣，「這是一個很強大的力量」，並直呼，臺灣從來沒有獲得如此強大的曝光度與支持。

針對外界對馬克宏的批評，法國駐美大使館發言人康夫勒（Pascal Confavreux）發布多篇貼文，稱外界的炮火是「過度解讀」，法國對台灣的立場並未改變。

而綜合法國數個主要媒體，如《世界報》（Le Monde）昨（11）日發布社論，評論馬克宏此番言論有時間點、闡述形式等3大問題，其中沒有重申須維持台海和平穩定是一大錯誤；另如《費加洛報》（Le Figaro）也批判馬克宏立場。