民進黨中執會提名副總統賴清德參選下屆總統，台南市議會民進黨團率先舉行「信賴台灣 台南首發」記者會，宣布全力支持賴清德問鼎總統大位。（洪榮志攝）

「信賴台灣，挺台灣！」民進黨中執會提名副總統賴清德參選下屆總統，本命區的台南市議會民進黨團今天下午也率先舉行「信賴台灣 台南首發」記者會，為總統選戰打響第一槍，並由黨團三長率領黨團成員高呼口號，宣布台南將做為賴清德最堅強的後盾，全力支持他問鼎總統大位，更預祝明年「賴總統」回娘家。

民進黨團幹事長蔡筱薇還強調，2020年蔡英文、賴清德搭配參選正副總統時，在台南市的得票率為67％，希望此次賴清德參選總統，台南市的得票率能夠衝破7成。

黨團更說，「信賴台灣之友會」將於本月15日以台南為首站，在永康區桂田酒店舉行「台南市信賴台灣之友會」成立暨授旗大會，屆時賴清德也將親自授旗，並以「民主、和平、繁榮」為主軸，宣告選舉戰線的開始。

黨團總召郭鴻儀認為，台南市是賴清德政治生涯的發跡地，此次從台南出發參選2024總統大選，符合他惜情、念舊的個性，更是重視大台南市民的具體表現。賴主席從政資歷完整，論經驗、能力與魄力，都是帶領台灣面對各種挑戰的最佳領導人。