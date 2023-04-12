行政院農委會農田水利署瑠公管理處長朱建偉今（12）日上午率財團法人農業工程研究中心呂芳堅董事長等人前往金門縣政府拜會，受到縣長陳福海的熱烈歡迎，雙方就金門的旱作灌溉設施、農業供水狀況及再生水利用進行意見交流，盼中央與地方攜手合作解決地區農作旱害問題。

瑠公管理處前身為瑠公農田水利會，自2008年起陸續補助金門地區旱作灌溉設施，改善金門農業供水狀況。2019年當時的瑠公水利會於金沙鎮官嶼劃段成立一灌溉示範區，將再生水透過滯滲過濾池加以利用，有效緩解地區農作旱害。

除該灌溉示範區設置外，金門許多農友的節水灌溉設施、抽水馬達、農用儲水塔都是由瑠公農田水利會補助，去（2022）年地區因缺水導致農作旱害，當時該會亦加碼補助五鄉鎮農友旱作灌溉設施計350萬元。

縣長陳福海表示，目前金門地區有許多的農塘，但沒有灌溉系統，僅能依靠降雨才能利用，現在重點要如何把水留在金門，做更好的利用，後續將邀集相關單位一起建構水資源圖資庫，進行規畫以符合地區民眾的需求。

陳福海感謝瑠公管理處團隊對於金門農業的幫忙，借重瑠公管理處的專業，讓放流水有效的供給予有需求的人身上，將是金門農業的一大進展，也希望中央地方一起合作，嘉惠地區農民。

瑠公管理處長朱建偉則表示，為了讓水資源有效利用，將請台大研究團隊，研究放流水再利用，以符合灌溉的水質，提供地區農作使用，並且要解決埤塘優養化及阻塞問題，應該要建置引水向上系統，復育河川生態環境，供給周邊農民灌溉使用，希望能與縣府合作，未來能讓更多農友受惠。