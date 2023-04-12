苗栗縣長鍾東錦到場為選手們加油打氣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗文狀元選拔競賽，12日在巨蛋體育館進行複賽，計有616位國中小學寫作好手在上、下午場次限時90分鐘的現場寫作中，發揮文采、奮筆疾書，爭取文狀元最高榮譽。

縣府從2013年起辦理全國獨創的文狀元選拔競賽，以擴展學子閱讀視野，提升寫作能力，受到熱烈迴響，深受家長認同、肯定，迄今已邁入第11年。

今年文狀元選拔，國小5、6年級組320位學生、國中7、8年級組296位學生，共計616人進入複賽，都是經過各校初選的優勝者，實力強勁，將評選出各組狀元1位、榜眼2位、探花3位、進士5位、秀才15位，4組共計104位優勝學子，6月2日將在縣府國際會議廳接受表揚。

文狀元競賽，採引導式命題寫作，由邀請的專家學者推荐國語8冊、國小10冊優良閱讀圖書，讓學生利用課餘閱讀，並由專家學者為推荐的每1冊圖書命題，複賽時透過電腦隨機抽題，選手在限時90分鐘內依命題內容完成寫作。

今天登場的複賽賽程，上午國小5、6年級組，下午國中7、8年級組，由縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧分別抽出書目，各組作文題目5年級「這個世界是低頭族」、6年級「最好的禮物」、7年級「舉重若輕」、8年級「我的有情人間」，分別來自於「貓臉少女」、「來自天堂的暑假作業」、「郭婞淳：舉重若輕的婞念」、「有情人間：不遺忘的溫柔書寫」等推荐書籍。

縣長鍾東錦指出，今年3月國家圖書館發布「臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，苗縣榮獲111年整體閱讀力表現績優城市，縣市人口40萬人組第2名，也獲得民眾每人網站資源使用次數排名第1名及榮獲國家圖書館政府出版品送存率百分之百獎勵單位的佳績，豐碩的成果顯示苗縣努力播下的閱讀種子已逐漸開花結果，期待大家持續推動閱讀，提升競爭力。

鍾東錦並感謝各校長、主任、教師與同學們對文狀元選拔競賽的投入和參與，期望持續幫助孩子們藉由閱讀學會理解自己與他人，也願意對社會付出更多的貢獻。

此次文狀元複賽的試卷，4月13日將集中在斗煥國小進行評審，評分標準：把握主題50％、修辭鍊句30％、字體10％、創意10％，預計4月20日在縣府網站公布成績。

優秀得獎作品縣府並將收錄在專輯中，彙集出刊後贈送參賽選手、學校與公共圖書館，同時收錄在縣立圖書館網站-苗栗文學電子書，以提供學習。

另外，112年文狀元選拔競賽用書，由縣立圖書館邀集18鄉鎮市立圖書館及國中小(含國立、公私立高中職附設國中部)辦理主題書展，展出18冊（含國中8冊、國小10冊）的推薦優良讀物，展期至112年4月30日止。