高雄第69期重劃區位於三民區中都地區，沿同盟路側接臨愛河，區內劃設約3公頃的公園用地，分別進行公6及公32的公園開闢及整建，12日舉辦重劃區公園開闢工程動土典禮，未來公園將結合周邊國定古蹟中都唐榮磚窯廠以及中都濕地公園，將在地歷史脈絡與愛河藍綠帶作串聯，營造出共融特色公園，預計2023年底完工。

高雄市副市長林欽榮12日偕同市府工務團隊，與當地民意代表及里長共同參加動土儀式，見證市府對市政建設的用心及承諾。(記者張雅雲攝)

高雄市工務局表示，中都地區在日治時期發展出製磚業與合板業的工業榮景，現磚窯廠已指定國定古蹟，杉仔池變身為濕地公園，加上愛河流域的生態景觀，已是交織著歷史文化及生態綠意之場所，深具空間潛力。第69期重劃區公園開闢完成後將使愛河整體綠意蔓延，強化生態水岸綠帶的縫合，也串聯周邊公園綠帶及觀光景點，擴大加值周邊整體效益。

高雄市養工處補充，與中都磚窯廠相鄰的公6公園，以磚窯產業文化及孕育在地人記憶情感的愛河，作為整體規劃設計意象發展與元素的選擇，流暢的步道配合多樣化及繽紛的植栽設計，採用低調的地景設施，在視覺景觀上與相鄰保存的磚窯場互動呼應，形成豐富的休憩體驗。

公32公園整建，除了改善舊有的通行環境外，特別重新打造一個嶄新的兒童遊戲場及體健活動區。兒童遊戲場運用「杉仔池」儲木空間意象，打造微形水道水景空間及運輸木材牛車意象的主題遊具，打造富主題性及舒適的兒童遊戲空間。遊戲場周邊配合既有樹群，設置樂齡體健區域，讓各年齡層的民眾都能玩得健康，提供市民全齡共融友善無礙的休憩空間。(記者張雅雲/高雄報導)