許多外在條件會影響房價，一名網友表示，最近有意買房，發現好學校附近房子房價較高、成交數也較多，「學區對房價是不是也有影響？」網友一面倒說，學區不僅影響房價，也會讓房子更保值，有人舉自家附近的例子，「我家這邊的明星小學，學區房價硬是比隔壁里高3至4成」，但也有網友說學區是買房的隱性條件，並非影響房價的主要因素。

原PO日前於PTT八卦板指出，最近積極在看房子，考慮未來孩子的教育問題，把學區也列入買房考量，以預算來說，比較青睞林口的環境，他發現林口幾間滿額的中小學，附近房價高、成交戶數也較多，問「一般來說買房會把未來學區一併考慮進去嗎？對房價是不是也有影響？」

貼文曝光，多數網友認同好學區會帶動房價，紛紛留言「當然會啊！而且更保值」、「應該是說環境好，造就周邊居民對教育水準要求高」、「我家這邊的明星小學，學區房價硬是比隔壁里高3至4成」、「當然會啊！好學區就是比較貴，這反應大眾市場」、「當然會啊！某些學區都被掃光了欸」、「當然會，去看看金華、敦化、介壽、師大附中附近房價」。

但也有少數人認為學區和房價兩者無關聯性，「當然不會啊！現在不管再爛的學校，都是一堆人搶著買房啦」、「應該是不會影響房價，因為不是主要因素，只是附加價值」。