大片紫色鳶尾花迎風搖曳，走進花田好似徜徉歐洲小鎮。新竹縣關西鎮民范揚瀾因疫情被迫提早踏入退休生活，將祖傳土地打造友善農場，但他不甘環境僅只果園，便利用下沉的栽種水生鳶尾花，每年僅短短2周花期，但范揚瀾看到遊客原本緊繃的面頰，在經過花田洗禮後的放鬆，認為相當值得，也很有意義。

早年在竹北開設美語補習班的范揚瀾，15年前決定返鄉陪伴父母，於是投入擁有自由時間較多的導遊行業，同時也思索60歲之後的退休人生，決定將祖傳土地打造成友善農場。但范揚瀾認為一般的觀光農場相當無趣，他希望帶給遊客舒服自在的空間，於是選定地勢低窪處，栽種水生植物鳶尾花。

超過百坪大的鳶尾花田，迎風搖曳時就像蝴蝶在草地上翩翩起舞。（邱立雅攝）

「風吹過花田，好像紫色、白色的蝴蝶翩翩起舞。」范揚瀾表示，鳶尾花品種繁多，5年前選定生命力強的紫色青龍品種栽種，搭配一些白色的路易斯安那鳶尾，紫白相間、錯落有致，約百坪的大小的花田也復刻出歐洲小鎮風情。

眼見栽種有成，范揚瀾2年前開放民眾免費賞花，吸引不少遊客前來朝聖，但有遊客不懂珍惜，擅自破壞花田，讓他相當困擾。范揚瀾表示曾有自稱網紅的遊客動手摘花，讓他氣得直接把整組人馬轟出去，也因此他仍在思索未來收費與否。

「花田藏有小心機。」范揚瀾表示，鳶尾花田的造型宛若台灣島，是他特意製造的趣味，短短兩周的花期已接近尾聲，本周末將是最佳觀賞時機。范揚瀾指出，常常看到來自竹科的遊客，從一進門的緊繃神情，到離開時全身放鬆，讓他感受到用心打造的花田帶來的意義，未來他還想在花田旁擺放幾張椅子，讓遊客可以自在享用咖啡、賞花田。