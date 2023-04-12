教育部主辦的「111學年度全國大專院校本國語文競賽」，其中清華大學心諮系大四生楊喆希憑藉清晰流暢的口條，獲閩南語演說第1名。楊喆希說，自己從小喜歡口語表達，生活中也常跟親友說閩南語，她已考取閩南語高級認證與教學支援人員證書，現在也在小學擔任科任老師教授閩南語。

教育部主辦的「111學年度全國大專院校本國語文競賽」，分為國語、閩南語、客家語及原住民族語四種語言，「動態」演說以及「靜態」作文兩大項目，共有45所大專院校127名學生參與。

清大學生在閩南語競賽表現優異，其中心諮系楊喆希憑藉清晰流暢的口條榮獲閩南語演說第1名。楊喆希透過特殊選才「閩南語演說專長」進入本校就讀，如今大四的她，已考取閩南語高級認證（C1）與教學支援人員證書，也在小學擔任科任老師教授閩南語。

「捷講喙會順，捷做手袂鈍，」楊喆希表示，自己從小就很喜歡口語表達，平常生活中也常跟家人、朋友說閩南語。她最近還報考了配音課程訓練，希望未來能成為閩南語教師或配音員，協助傳承本土語言。

物理系劉慧銘則奪得閩南語作文（電腦打字組）第1名，他除了考取閩南語高級認證（C1），也在Instagram創立帳號「臺語心」，也自學了用羅馬拼音組成的閩南語輸入法。劉慧銘首次參賽就拿下第1名，他說2019年的時候看到有人在網路上討論台語傳承的危機，因自己從小講台語，有深刻的情感，希望能為台語傳承盡一份心力。