「雞排妹」鄭家純2年前在直播中與陳沂大戰，因揭露陳沂手機號碼被告上法院，昨(11日)一審結果公開，鄭家純遭判有期徒刑4月，得易科罰金新台幣12萬元，可上訴。對此，陳沂昨先發文虧鄭家純以後入境日本，恐需填「有前科」的選項，引來鄭家純回擊，而部分網友虧鄭家純看起來快哭了，陳沂稍早則回：「我真的很興奮」。

昨鄭家純回應判決結果，先表示謝謝大家的關心，「有記者問我會不會覺得委屈，我不會有任何情緒」，並指出自己不會善罷干休，「她（陳沂）洩漏我電話號碼的部分，會對她提起新的訴訟，而今日的一審判決會繼續上訴」，且提醒說：「不需要傳陳沂爽喊讓我有前科的留言給我，畢竟她爸爸貪污被判刑五年入獄，當然沒人比她更懂什麼是一輩子的前科」。

網友回覆陳沂。（圖／翻攝自陳沂臉書）

對此，有陳沂粉絲認為鄭家純不該攻擊到對方家人，鄭家純解釋：「第一、那是事實，她自己多次在採訪時提到。第二、爸爸做過什麼確實和女兒無關，一般民眾也不會去罵貪污犯的二代，但如果這個二代時常炫耀自己家裡有錢，並歧視窮人，那就不同了」，並反問：「今天我說，她怎麼好意思用整型過的臉說別人醜，那陳沂粉絲也覺得我在攻擊她嗎？」

陳沂看到後，今稍早截圖回應酸說：「家純啊～看到妳這樣口不擇言，我真的很興奮！！」網友也回應嘲笑表示：「開始東扯西扯哈哈哈哈哈哈，越來越喜歡看她裝鎮定 其實快哭了的感覺」、「看來大戰又要開始了」、「這是什麼涎鎮口氣」、「『平時不欺負人』；這句話什麼意思呢？我希望曾國城或者翁立友能夠幫忙解答」、「說好的不會有任何情緒呢」。