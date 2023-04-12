許多大學校內都有學生餐廳，台東大學的學生今天爆料，校內剛開幕的自助餐店價格驚人，「1肉4菜」要價180元，而且還在廚餘桶裡發現許多「血色雞腿」，上傳多張照片抱怨，貼文一出，引發熱議，網友直呼這比較像百貨公司的價格。

就讀台東大學的女網友今（12日）在臉書社團《爆料公社》發文表示，校內的自助餐店3月新開幕，開幕第一個月的價格還算合理，近日計價方式突然改變，「菜秤重，肉另外算單價」，而老闆被學生問及此事時，總是回應「物價很貴」。

原PO為此特地和許多同學蒐集購買校內自助餐的照片，有人夾「3菜1蛋1飯」的價格為160元；有人夾2分青菜和1個炸豆包，花了105元；還有人夾「3菜1蛋1雞腿」共付了180元；甚至有人夾了1份青菜、1份番茄炒蛋、1隻雞腿，就要價200元。

女網友分享其它同學去該店消費的情況，有人夾了3樣菜花了105元。（圖／翻攝自FB 爆料公社）

女網友指控，該店從開幕以來就出現過不少次食物沒熟的情況，甚至在廚餘桶裡發現「血色雞腿」。（圖／翻攝自FB 爆料公社）

除了價格讓原PO無法接受外，她還說，從自助餐開幕以來，常出現沒熟的食物，「夾起雞腿就被血滴到，看了一下廚餘桶全是血色雞腿」，雖然有不少學生反應，但店家仍未改進，原PO也指控校方「沒有任何作為」。

貼文曝光後，引來超過8千名網友朝聖，紛紛留言，「滴血雞腿我不行」、「比較像百貨公司的價格」、「超扯！根本把學生當盤子敲」、「才知道原來台東物價這麼可怕，還是在校園裡」、「看起來就是把鐵餐盤的重量算進去了，你提醒一下結帳阿姨就可以了」、「好貴，我大台南雙主菜110至120元」。不過也有網友認為，若覺得價格不合理，可以拒絕消費，讓店家隨市場機制決定去留。