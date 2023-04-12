布局2024立委選戰，國民黨中常會今發布第一波立委16人提名名單，包含前立委顏寬恒、與立委傅崐萁在內，而新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華等人也到場展現團結氣勢，大陣仗為第一梯次立委提名的16人給予鼓勵。

國民黨中常會今發布第一波立委16人提名名單，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華等人到場展現團結氣勢。（張薷攝）

國民黨第一梯次2024立委提名，國民黨主席朱立倫依次宣布，台北市第三選區提名王鴻薇、台北市第八選區提名賴士葆、新北市第一選區提名洪孟楷、新北市第九選區提名林德福、桃園市第三選區提名魯明哲、桃園市第四選區提名萬美玲、台中市第二選區提名顏寬恒、台中市第三選區提名楊瓊瓔、台中市第八選區提名江啟臣。

而彰化縣第三選區提名謝衣鳯、南投縣第一選區提名馬文君、雲林縣第一選區提名林文瑞、高雄市第五選區提名黃柏霖、花蓮縣提名傅崐萁、金門縣提名陳玉珍、連江縣提名陳雪生，最後現場中常委全數拍手通過，接著侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政、許淑華、嘉義縣長黃敏惠等人以國民黨中央提名委員身分到場，高喊團結勝選。