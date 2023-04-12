新加坡直播主凱蒂（Kiara Kitty）擁有深邃的五官與魔鬼身材，被網友認為神似年輕時的香港女神鍾楚紅，在農曆年假時也來到台灣旅遊，近日到南韓首爾旅遊，逛街同時還開直播與粉絲互動，但她卻遭兩名當地員警攔住，原來是凱蒂的穿搭太過火辣，員警要求她把「胸器」收好才能上路。

正妹主播不時在社群分享生活點滴與好身材，吸引許多男粉絲關注，光是IG就已經吸引20萬人追蹤；不過凱蒂近日到南韓首爾旅遊，逛街同時還開直播與粉絲互動，但她卻遭兩名當地員警攔住，原來是凱蒂的穿搭太過火辣，員警要求她把「胸器」收好才能上路。

Time to leave Korea. The first country to kick me out because of boobs 💀💀💀 pic.twitter.com/aWQyTtXj44 — Kiki (@kiaraakitty) April 10, 2023

根據《每日星報》報導，凱蒂當天直播時穿著剪裁相當大膽的上衣，雖然她有披上白色外套，但依舊擋不住她傲人的身材，在網友讚嘆的同時，兩名員警立刻將她攔下，由於語言不通，凱蒂後來是透過翻譯才得知警方的意思，原來是要她將好身材「收斂點」才能繼續旅程。

For those who said I made up getting arrested in Seoul for having my boobs out. It was NOT made up, heres the clip ! 😆 the police and spoke to me https://t.co/kJwWEj9z41 pic.twitter.com/G8XO63OXgM — Kiki (@kiaraakitty) April 9, 2023

據凱蒂的說法，疑似是有民眾舉報她衣著太過養眼，其實這也不是凱蒂第一次因為穿搭引發爭議，先前她就因為照片、文字和影片內容過於敏感，遭實況平台Twitch停權過4次。她來到台灣旅遊時，也因穿著性感小可愛直播享用士林大香腸，並發文讚賞「台灣香腸真好吃」時，也無預警被官方暫時封鎖。