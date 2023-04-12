Ukrainian Su-27 and MiG-29 fighter jets using road as a runway. pic.twitter.com/TJXlvZ0HOl — Clash Report (@clashreport) April 10, 2023

隨著俄軍轟炸前線附近機場的危險迫在眉睫，如今烏克蘭空軍正加緊運用把民間道路當成跑道，好讓戰機起飛的作戰技能。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）12日報導，一段4月10日出現在社群媒體上的影片顯示，烏克蘭蘇（Su）-27和米格（MiG）-29戰機把公路當跑道。雖然影片並未標示確切地點，但軍事觀察家指出，這可能是在烏東頓巴斯（Donbas）區的某處。

此外，俄羅斯當地的媒體也報導，烏克蘭司令部擔心俄軍攻擊靠近前線的機場，因此利用替代方案，經常使用一般的民用道路，好讓戰機起降。

據說影片是由藏身路邊森林內的烏克蘭部隊拍攝的，儘管拍攝的確切日期不明，但俄羅斯媒體認為，這可能是最近的事。報導說，包括頓巴斯在內，烏克蘭部分地區最近降雪，因此這些有烏克蘭戰機起降的公路可能離前線相當近。

事實上，烏克蘭空軍和台灣空軍一樣，都經常練習以公路為跑道起飛。早在俄烏戰爭初期，俄軍就發動空襲，以摧毀烏克蘭停在軍機場的戰機。如今雙方交戰已經超過1年，這種威脅依然揮之不去。

另一方面，由於總統蔡英文在過境加州時，和美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤，引發北京強烈抗議。

解放軍東部戰區從8日起，連續3天舉行環台報復軍演。由於台灣面臨對岸武統威脅，長期處於備戰狀態。而台灣為了防範萬一台海爆發衝突，對岸可能轟炸機場，因此加緊演練從國道起飛。

2021年台灣舉行漢光演習時，IDF經國號戰機、F-16V（Block20）和幻象2000等3型戰機，還有E-2K預警機由南向北，首度降落佳冬戰備道。由於其他4條戰備道都已驗證完畢，因此這象徵完成了最後一塊戰備道驗證拼圖。要是解放軍摧毀台灣空軍基地，那台灣還有5條國道，可以供戰機充當緊急跑道，持續執行作戰任務。

台灣多數的空軍基地都在西岸，萬一兩岸爆發衝突，無疑立刻會遭受對岸彈雨和戰機轟炸。而位於東岸深山的機庫，則能提供可靠得多的防禦。

至於在烏克蘭方面，目前烏東戰況激烈，俄軍經常發射飛彈和火箭彈攻擊目標，很可能擊中靠近前線的空軍基地和機場，烏克蘭部隊要確保戰鬥任務不受影響，以公路為跑道，就成了權宜的選擇。