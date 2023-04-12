賴清德：台灣沒有統獨問題 民主才是台灣最大的共識。曾薏蘋攝

賴清德：台灣沒有統獨問題 民主才是台灣最大的共識。曾薏蘋攝

身兼民進黨主席的副總統賴清德今通過民進黨提名參選2024總統大選後，隨後召開記者會，賴清德發表談話強調，台灣事實上已經是主權獨立的國家，不必另行獨立，且台灣並沒有統獨的問題，民主才是台灣最大的共識，2024年顯而易見不是戰爭與和平的選擇 ，而是民主與專制的抉擇。

賴清德今天談話提出民主團結、民主治理、民主和平三大行動；他說，第一項行動「民主治理」，是打造民主共同體、團結國家，台灣有土地、有人民，定期改選各級政府，事實上已經是主權獨立的國家，不必另行獨立，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣自然而然也不是所謂中國神聖不可分割的一部分，國家主權不容侵犯，中華民國台灣的前途，只有2300萬人可以決定。

他說，台灣歷次的民調，絕大多數民眾反對統一，不接受一個中國原則，也不接受九二共識、一國兩制，根據事實和主流民意，台灣並沒有統獨的問題，民主才是台灣最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣， 守護民主自由現狀，才是正確的道路。

他表示，未來將會凝聚人民的力量，打照民主共同體團結國家，因應極權威脅 ，並處理國內外的各項挑戰，2024年顯而易見，不是戰爭與和平的選擇 ，是民主與專制的抉擇，要請全國父老鄉親，用神聖一票，選擇民主、鞏固民主、團結台灣，拒絕走回專制老路。