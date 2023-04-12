民進黨台中第六選區立委初選，將於17日展開民調作業，把握最後衝刺時間，3名參選人今天卯力催票，前議員之子何昆霖上午邀集23位里長相挺，新系黃守達由立委吳思瑤、市議員鄭功進陪同到第三市場掃街，正國會江肇國則由英系議員陳雅惠陪同發送便當給弱勢民眾。

民進黨台中第六選區立委初選17日起將辦理民調作業，參選人黃守達由立委吳思瑤陪同到市場拜票。(黃守達團隊提供)

在西區吉龍里長李國楨、南區永興里長陳松鶴及東區東信里長洪榮吉等23名里長助陣下，何昆霖大動作開記者會展現基層實力，他說，自己在擔任前議員何敏誠服務處執行長任內，展現與市府間的溝通協調能力，讓里長們認可，也相信自己是適合的立委人選，呼籲讓兩名現任議員留在議會，「昆霖到中央爭取建設」。

站出來力挺的何昆霖的里長多為藍營里長，其中最受矚目的李國楨，他曾經擔任立委黃國書服務處主任，現在則是國民黨議員羅廷瑋團隊成員，他說，何昆霖服務勤快且學歷好，希望讓和接棒黃國書。

黃守達今天在吳思瑤陪同下，到第三市場向攤商拜票，許多攤商們大讚吳思瑤美麗、有氣質，吳思瑤則向民眾力推黃守達，她說，黃守達有戰鬥力、有使命感，更是3名參選人中最年輕的，真金不怕火煉，呼籲選民要檢視、比較。

民進黨台中第六選區立委初選17日起將辦理民調作業，參選人江肇國與市議員陳雅惠發送愛心便當給弱勢。(江肇國團隊提供)

江肇國今天與陳雅惠發起愛心活動，偕同尼歐廚房發送50個便當給弱勢、獨居者，兩人說，過去10年在地方服務，做過捐贈物資、媒合義剪等公益活動，去年疫情期間也曾連續發放超過1000個愛心便當，這是貼近弱勢最直接的方式，透過便當的溫度傳遞關懷，也了解弱勢者的需求。