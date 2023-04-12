嘉義市30多歲女子吃晚餐時，突然昏倒，送醫不治；而50多歲婦人從北部到阿里山遊玩，吃飯到一半，突感不適，獨自走到戶外，臉色發白、嘴唇發紫，送醫不治；檢警5天內相驗這2起案件，都是異物噎住，窒息死亡。醫師說，異物噎住呼吸道，要把握4至6分鐘搶救黃金時間。

葉姓女子本月5日與舅舅在家裡吃飯，突然噎到，昏倒，救護車趕到急救後送醫，但她到院前無心跳，急救住院至9日宣告不治。

鄭姓婦人與親人於本月1日到阿里山遊玩賞花，吃晚餐時感到不適，獨自走出餐廳，嘴唇發紫、臉色發白、說不出話，被人發現打119，救 護車趕到鄭婦無意識、有心跳，送醫到院前無心跳，醫院搶救後恢復心跳，但昏迷、無法自主呼吸，住院治療延至4日宣告不治。

衛福部嘉義醫院急診科醫師林高源表示，若異物梗塞，可以張口、兩手交叉抓住喉嚨，讓旁人快速發覺異狀，即時處理。

林高源說，呼吸道異物梗塞患者，有的會激烈咳嗽，有的會逐漸呼吸困難、臉色發紫，在黃金時間4至6分鐘內立即發現、即刻搶救，將能挽救生命。

異物噎到呼吸道，衛福部嘉義醫院示範哈姆立克急救法。（部嘉醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

林高源還說，第一時間患者可以低頭用力咳嗽，將異物咳出，若咳不出，可以用「哈姆立克法」，同時聯繫救護車送醫。

異物梗塞呼吸道，衛福部嘉義醫院示範哈姆立克急救法。（部嘉醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

林醫師說，異物梗塞要先確認病人有無意識，有意識，可採取哈姆立克急救法；如果無意識，要評估是否做CPR急救。

衛福部嘉義醫院示範哈姆立克急救法。（部嘉醫院提供／廖素慧嘉義傳真）

哈姆立克急救法，由救護人員站在於患者背後，前腳成弓箭步置於患者兩腳之間，一手握拳放於上腹部正中線肚臍上緣，另一手抱住放好之拳頭，兩手環抱患者腰部，雙手用力向病人的後上方快速、瞬間重複推擠，並留意是否有異物吐出來。