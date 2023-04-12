一段感情中，當自己的一片真心，始終得不到對方的回應時，有些人會選擇死纏爛打、拚命挽留，但有些人則會選擇默默放手、安靜離開，《摘星工廠》運勢專欄指出，射手座、雙子座、獅子座如果無法換來真心時，他們不會傻傻地等待對方，而是默默的離開。

▍射手座

射手座崇尚自由，相對的他們也不願意給別人施加壓力與束縛，讓別人變得不自由！在這種心態的作用下，射手座如果無法換來對方真心，甚至被辜負，射手座就不會再讓自己的心為其停駐，更不會傻傻地糾纏，便會安靜離開。

▍雙子座

雙子座其實沒什麼耐心，假如為對方付出、犧牲很多，依舊無法換來真心時，雖然會沮喪失望，但不會放任自己在負面情緒中太久，並深知就算自己再痛苦、無助，對方不會因同情而改變，與其把自己搞得如此狼狽，不如直接離開，用瀟灑的方式留住最後的尊嚴。

▍獅子座

獅子座愛面子、自尊心強。假如自己的癡情，始終等不到對方的真心，獅子座不會繼續傻傻地守候，而是轉身不回頭，內心的驕傲，不允許他們做出糾纏別人的事情，對獅子座來說，長痛不如短痛，當務之急是勇敢走出陰影，而非沉溺其中不能自拔。