關務署進一步表示，海關為高度國際化機關，我國關稅法第29至35條有關完稅價格核估規範，是遵循世界貿易組織（WTO）關稅估價協定所揭示原則加以制定。

WCO為確保會員對關稅估價協定解釋及適用一致性，於1995年成立「關稅估價技術委員會」，該技術委員會旨在探討關稅估價協定技術面事項，每年於比利時布魯塞爾舉行兩次研討會，會員國於完稅價格核估適用產生疑義，可提會共同討論，藉由會員國相互切磋交流，取得廣泛實務經驗及專業建議，由技術委員會將會議中所達決定製成書面文件，供會員國作為指導準則。

關務署說明，我國自2002年正式成為WTO會員後，持續派員參與WCO關稅估價技術委員會會議。

2020至2022年第50至55屆會議因疫情嚴峻，改以視訊方式辦理，惟成果仍相當豐碩，相關討論議題已作成書面文件，提供貿易商、相關業者及海關參考。

關務署最後表示，第56屆將討論八項議題，包含時下新興的電子商務及加密貨幣交易類型探討，除有助掌握國際間關稅估價政策及實務發展趨勢外，亦可增加與WCO秘書處及其他WCO會員代表互動交流機會，提升台灣國際能見度。