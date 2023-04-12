主要受惠於假期長，再加上疫情解封，全台各地百貨賣場人潮湧現，消費力道強勁。豆府今年仍將持續積極展店，預計新展10～12間店，截至目前，豆府今年已新展一間阿達師五星麵舖，第二季將陸續新展二間韓姜熙的小廚房及一間姜滿堂韓式燒肉。