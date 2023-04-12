主要受惠於假期長，再加上疫情解封，全台各地百貨賣場人潮湧現，消費力道強勁。豆府今年仍將持續積極展店，預計新展10～12間店，截至目前，豆府今年已新展一間阿達師五星麵舖，第二季將陸續新展二間韓姜熙的小廚房及一間姜滿堂韓式燒肉。
豆府Q1營收7.49億 年增32.29％ 創單季新高
連鎖餐飲餐豆府（2752）3月營收2.16億，年增15.15％；第一季累計7.49億，年增32.29％。三月營收創同期新高，第一季營收則創單季新高。
連鎖餐飲餐豆府（2752）3月營收2.16億，年增15.15％；第一季累計7.49億，年增32.29％。三月營收創同期新高，第一季營收則創單季新高。
主要受惠於假期長，再加上疫情解封，全台各地百貨賣場人潮湧現，消費力道強勁。豆府今年仍將持續積極展店，預計新展10～12間店，截至目前，豆府今年已新展一間阿達師五星麵舖，第二季將陸續新展二間韓姜熙的小廚房及一間姜滿堂韓式燒肉。
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