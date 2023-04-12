世界衛生組織（WHO）4月11日通報中國大陸首次出現H3N8人類死亡個案。

世界衛生組織通報，一名居住在廣東省的56歲女性，今年2月底感染H3N8後出現嚴重肺炎症狀，最終在3月16日病逝，為首宗感染H3N8的死亡個案。

通報稱，該病例是通過嚴重急性呼吸道感染（SARI）監測系統發現，患者有多種基礎疾病。患者發病前曾接觸活禽，家中有野生鳥類。在報告時，該病例的密切接觸者沒有出現感染或疾病症狀。

患者發病前曾到過菜市場，從患者的住所和濕貨市場收集到的環境樣本中檢測結果顯示，濕貨市場採集樣本呈甲型流感（H3）陽性。

目前，當局已開展流行病學調查和密切接觸者追蹤，在感染者的密切接觸者中沒有發現其他病例。

據廣東省疾病預防控制中心消息，患者居住在中山市，既往有多發性骨髓瘤等基礎病史，生活環境中與家禽共存共享環境。由於密切接觸者均未發現異常情況，當局將此定為偶發個案，傳播風險低。

據介紹，H3N8禽流感病毒為禽源性病毒，尚不能在人與人之間直接傳播，發生大規模傳播流行的風險低。全球曾在馬、狗、禽類和海豹上檢測出H3N8病毒。