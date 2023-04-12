聯合大學12日在八甲校區舉辦「2023企業校園徵才博覽會」，有76家企業、廠商參加釋出2000多個熱門職缺，國軍招募中心也提供青年報效國家的另項選擇。

副縣長鄧桂菊與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛、聯大校長李偉賢聯袂主持開幕式，縣府勞青處長彭德俊、苗栗就業中心主任陳懷峰、工業會常務監事黃清譽、校友總會榮譽總會長陳宗聖及校方、企業代表多人出席，共同以扭開拉炮方式舉行繽紛的開幕式，勉勵準社會新鮮人提前做好生涯規畫，適才適所、無縫接軌，未來在職場舞台一展才華。

準社會新刊人仔細洽詢徵才細節。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今天徵才博覽會，有勞動力桃竹苗分署、國軍招募中心及台積電、力積電、信邦電子及緯創資通等76家，包括電子資訊、製造產業及技術服務等優質且屬性多元的廠商企業，分別在80個攤位協助準社會新鮮人的職涯與產學界密切連結。許多學生先瀏覽各企業廠商提供的職缺後，依本身所學及興趣進一步洽談，互動熱絡。鄧桂菊與來賓會後穿梭各攤位向企業致意。

副縣長鄧桂菊說，職場非常競爭，及早卡位發揮專才更顯重要，苗栗縣有2座科學園區和許多工業園區，加上有6都之外第１個成立的青年及勞工專責機構，自然有更多元的政策與機會，讓青年自大專院校畢業後直接進入職場，一展長才，而聯大則是苗栗的最高學府，培育出來的人才絕對可以為企業廠商貢獻所學。

鄧桂菊代表縣長鍾東錦感謝聯大與企業兩大夥伴，攜手舉辦徵才博覽會，為即將畢業的準社會新鮮人提供多元的就職機會，她鼓勵年輕人到苗栗就業、定居，把握博覽會媒合人才的機會及早為自己「卡位」，覓得展現長才的舞台；另期許企業展現誠意，釋出薪資、升遷、進修等利多訊息，以延攬更多優秀人才壯大企業。

聯大校長李偉賢說，目前仍有許多企業廠商「需才孔急」，聯大正是培育各種專才的場所，業界在校園徵才博覽會各自展示優質的環境、條件及未來展望，是企業徵才、學子求職的最佳平台。傑出校友陳宗聖則以自己創業30年為例，強調聯大培育出來的學生素質非常優秀，也真的很好用，因此公司徵才時也會優先錄取聯大校友。

勞動部桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部對於媒合青年就業政策，挹注很多資源也規畫很多相關措施，以增加青年學子學習技能的機會，其中包括大專青年就業學成方案及跨域就業津貼補助，另外還有針對企業與青年設立的獎勵金制度等，都歡迎大家踴躍洽詢運用。