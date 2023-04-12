士林地檢署偵辦台版柬埔寨，去年12月起訴「茶董」陳樺韋等29人，士林地院審理中，陳等人均稱聽從「藍道」指示餵毒、虐待提供帳戶的「豬仔」，檢警向上溯源，查知「藍道」是28歲杜承哲，11日逮捕綽號「泰勒」29歲薛姓男子共7人，檢警複訊後，杜嫌恐因涉及私行拘禁致死罪遭到聲押。

士林地檢署表示，檢察官偵辦台版柬埔寨案，經向上溯源、嚴密蒐證後，查得犯罪組織核心成員「藍道」等人之真實身分，檢察官11日指揮新北市政府警察局刑事警察大隊，搜索被告住居所、水房等處所，拘提杜承哲等7人到案。

去年11月，檢警偵辦詐欺水房，在淡水救出26人，發現詐團殘忍將提供帳戶的人頭當成「豬仔」囚禁虐待，又趕往中壢救出32人，發現半個月前有人跳樓死亡，數天前有人因不堪虐待，當場死在據點內，詐團冷血將3人載到桃園、南投棄屍，檢察官依私行拘禁致死、非法使人施用品罪、遺棄屍體、加重詐欺等罪起訴29人。

檢方迅速偵結後起訴陳樺韋等29人，其中2人為羈押，移審時共羈押27名被告，法院審理期間涉及遺棄屍體罪的邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡坦承犯罪，法院上月底裁定具保，不過，蔡、葉均繳納不出保釋金，僅邱、潘兩人離開看守所，現仍有25人遭羈押。

檢方起訴指出，綽號「藍道」、「S姊」傅榆藺、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢，吳秉恩的人租房成立據點，準備手銬、兇器以及FM2，在桃園、淡水二弟拘禁人頭帳戶提供者。傅女開庭時稱，她都聽從「藍道」指示，「藍道」會以操作她的手機，以「S姊」的名義發言，叫「控員」虐待遭拘禁的人頭。

檢警一直追查幕後首腦「藍道」，一度傳出「茶董」陳樺韋就是「藍道」，起因是遭羈押的被告聲稱，他在其他案件審理時，遇到遭羈押的詐團成員，對方自稱是「茶董」的弟弟，「藍道」本人就是陳樺韋，不過檢方並不採信，直至7日逮到杜承哲確定身分，現仍在偵訊釐清案情。

法界指出，陳樺韋等人涉及私刑拘禁致死罪，全案仍在法院審理，若「藍道」被認定是幕後首腦，因審理程序不同，無法追加起訴，檢方以私行拘禁致死起訴的話，將由國民法官開庭審理。