大陸商務部12日公告，從即日起就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。廈門台協榮譽會長吳家瑩認為，這是個透過經貿角度釋出的重要風向球，先初步從形式上，讓兩岸經商人士了解應維持立場堅定，尤其不能支持民進黨與挹注資金等。至於會否延伸到ECFA，他則認為還不至於如此嚴重，事實上光是貿易壁壘調查的時間可能就要1年左右。

據大陸商務部表示，從今年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會、中國紡織品進出口商會等單位（下稱「申請人」）提交申請，台灣制定並正在實施，禁止進口大陸產品的相關措施。因此依法進行貿易壁壘調查。

上述申請人指出，調查共涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等品類，預計在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。

曾任陸委會台商張老師的華信國際企管顧問公司總經理袁明仁坦言，此次調查100％是兩岸政治因素所帶動，觀察公告鎖定調查的台灣產品中，可能衝擊較大的屬於化工與農產品兩類。化工是因為出口大陸規模較大，農產品則受限於市場轉移不易，雖然出口金額不高，但農民屬於相對弱勢。

但袁明仁也說，短時間也不會對業者構成立即性衝擊。由於貿易壁壘調查時間往往在1年到1年半左右，企業有足夠時間因應或轉移市場。二來大陸目前公告中，也沒有具體說明一旦調查屬實，會給予什麼反制措施，甚至若有必要，大陸方面調查也可以立即終止。