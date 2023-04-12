潭墘村長柯志憲與學生及家長齊聚，抗議潭墘國小遭到廢校。（民眾提供）

彰化縣大城鄉潭墘國小已被彰化縣政府公告今年8月1日起停招，將轉型為遊學中心，形同遭到廢校。該地潭墘村長柯志憲今天下午與該校學生及家長站出來抗議，大喊「反對廢校、潭墘永續！」該校學生也再度拿出給總統蔡英文的公開信，懇求總統「救救潭墘國小！」彰縣府教育處強調，潭墘國小不是「廢校」，而是「停辦」，該校轉作遊學中心後，學生將分別安排至大城國小及美豐國小就讀。

即將被廢校的潭墘國小雖位於風頭水尾之地，但校園環境優美，校園內樹木扶疏，鳥語花香，校舍也美侖美奐，該校也才在去年興建完成圖書館，然該校師生及家長卻都瀰蔓在低氣壓中，他們今天與潭墘村長柯志憲站出來，大聲疾呼「堅決反對廢校，潭墘永續！」

「我是三年級」、「我是一年級」、「我也是一年級」、「我們想要留在潭墘國小！」潭墘國小的學生看到媒體前來採訪時，用盡力氣大聲說出他們現在心中最大的願望，他們不想到別的學校讀書，因為潭墘的老師對他們都很好，同學間也相處融洽，他們不願意到其他地方，甚至是別的鄉鎮唸書。

潭墘國小三年級的陳姓學生拿出寫給蔡總統的公開信指出，從他大班就讀鄉立幼稚園起，他就很期待可以到幼稚園對面的潭墘國小就讀，因為潭墘有很大的操場和很厲害的學長姐，他想要在操場上玩，也想要變得跟學長姐一樣厲害，聽到廢校的消息很難過，拜託總統「救救潭墘國小」。

「受害者是學生、家長、老師及在地文化的傳承，這不是金錢可以衡量的！」潭墘村長柯志憲說，縣府要廢一個學校很簡單，幾張公文就可以把一間創校超過一甲子的學校廢掉，這麼多年來，從潭墘畢業的人有那麼多人，有三星上將、環保署長，說廢就廢，縣府真的有做過詳盡周全的考量嗎？

柯志憲表示，廢掉潭墘國小除立即帶來師生就學、就業不便，也斷了青年的歸鄉路，也很快會毀掉一個溫暖的小村，且更實質影響社會公平與城鄉平衡發展，他認為廢掉潭墘國小是欺弱、歧視的暴政，為了省一些錢，就把對地方這麼有意義的溫暖小校廢掉，實在令人痛心。

「不是廢校！」彰縣府教育處副處長張淑珠指出，該處是依照潭墘國小的發展，還有法規，以及考量學生的學習狀況而「停辦」學校。潭墘國小目前學生數為29人，2024年及2025年的新生數只有2人，未來5年內該校學生人數都在40人以下，新生人數也都在10人以下，依照中小學合併或停辦規定，對潭墘國小進行專案評估及舉辦公聽會，經過教育審議委員會決議停辦，該校學生未來轉入大城、美豐國小。