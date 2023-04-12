瓦解台版柬埔寨，幕後首腦藍道落網曝「從基層做起。

新北市警方去年偵破國內首宗台版柬埔寨案，檢警歷經數月追查，昨（11）日終於緝獲該詐騙集團首腦「藍道」28歲杜承哲，警方查出，杜嫌加入詐騙集團後從基層「收簿手」、「驗車」、「水房」逐步做起，最終自立門戶成為集團首腦；去年案件爆發後，全國譁然，杜嫌為避風頭暫時沈潛，近期計畫重啟爐灶，正在招兵買馬，但被警方先一步逮捕。

據了解，杜嫌去年因詐欺案被判刑1年8個月，去年6月起易服勞役，須定期至台北少年觀護所執行，負責環境清潔工作。詎料，杜嫌竟於服勞役期間，組織「S姐」傅姓女子、「茶董」陳姓男子等重要成員成立詐騙集團，假求職真拘禁被害人，並對被害人施暴凌虐，造成3人不幸死亡。

去年11月警方逮捕「S姐」、「茶董」等29名犯嫌，救出58名被害人，但集團首腦「藍道」卻身分成謎，檢警根據手機數位鑑識內容，比對虛擬貨幣交易平台金流時間點，查出「藍道」真實身分，昨天持拘票至新北市土城區少觀所逮捕杜嫌。

據悉，偵訊時杜嫌對案情避重就輕，包括拘禁被害人、凌虐3人致死等情節均稱不知情，辯稱自己是虛擬貨幣幣商，所得均為交易虛擬貨幣獲利。

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