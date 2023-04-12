7-11「日式蕎麥風味麵」飄濃厚柴魚香，夏季不擔心沒食慾，52元。（7-11提供）

萊爾富首推涼麵本舖「麻醬豆皮」與「蒜辣麻醬雞絲」口味，讓嗜辣族也有新選擇，59元。（萊爾富提供）

OKmart「冰烤蕃薯」香甜且高飽足感，適合想吃得簡單些的消費者選購，40元。（OKmart提供）

搶搭時事節慶且檔期快速輪替的超商，看好逾7成民眾入店最常買鮮食，為搶體感商機紛推清爽涼麵吸客，業者過去觀察，當氣溫超過25度，就有25％消費者會選購涼麵，氣溫破30度更易勾起5成人購買慾望，現也有搭餐優惠好康，預期拉抬相關品項1至2成業績。

因應高溫餐食需求，全家推3款新涼麵包括「胡麻讚岐烏龍冷麵」，Q彈烏龍麵淋上日式胡麻醬汁激發香氣，主餐搭副餐現省5元起，19日起APP隨買跨店取買62元系列涼麵6入只要320元；另全家也與台酒合作推「桂花油醋雞肉沙拉」，以天使麵搭蔬食及雞胸肉絲，佐以淡雅的紅酒桂花釀油醋醬，整體清香順口，配指定副餐也享5元折價。

7-11同樣發現涼麵是多數人夏季正餐首選，去年涼麵就賣破2千萬份，因此主打「日式蕎麥風味麵」，Q度十足的冰涼麵條搭特調日本直輸鰹魚醬汁，讓柴魚香氣更加濃郁；另25至55歲女性最愛飯後水果，現有「OPEN將-金鑽鳳梨切片」供選擇，19日至5月16日享第二件8折。

萊爾富則主推涼麵本舖「麻醬豆皮」風味，麵條搭常見小黃瓜絲等，最後以清爽醬汁提味；若喜歡吃辣的人也可試試「蒜辣麻醬雞絲」，香濃微辣麻醬標榜不膩口；5月2日前凡買新品涼麵除可享會員Hi點5倍送外，搭OOHA氣泡飲檸檬蜂蜜口味等指定飲品，再享現省10元。

喜歡點心類的消費者也能嘗試OKmart新推出的「冰烤蕃薯」，將健身族群最愛的經典燒燒蕃薯化身冰涼版，嚴選台農57號黃蕃薯，肉質金黃、口感鬆軟，熱量約為米飯33％，沒食慾的夏季也能有嘗到香甜美味及高飽足感。飲酒過量有害健康。