因應地方通勤捷運需求殷切、強化通勤化軌道服務，交通部鐵道局提出「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環境影響說明書」（基隆捷運），今天順利通過環評大會。

交通部鐵道局表示，臺鐵樹林-七堵間為東、西路線重疊路段，車班次飽和，此區間需同時服務基隆-臺北間短途通勤旅客以及臺北花蓮／臺東間城際運輸造成容量瓶頸，配合地方發展基隆河谷廊帶計畫及保長坑工業區開發計畫，需要班次密集的捷運提供服務，以捷運串聯車站開發，帶動沿線各車站TOD開發及銜接大臺北捷運、捷運民生汐止線汐止東湖段(簡稱捷運汐止東湖線)，軌道系統服務升級，北北基完整捷運路網等因此提出基隆捷運開發。

依鐵道局規劃從八堵平面站後漸升，沿基隆河谷廊帶深入市區，循既有道路布設高架橋梁，銜接捷運民生汐止線汐止東湖段之汐止區公所站(SB15)至樟樹灣站(SB13)分設月台，再續接至南陽大橋站以地下型式進入臺北終點南港站，全長約 14.45 公里，沿線新設 11 座車站。

鐵道局表示，綠色運具快速便捷，直接減少汽機車具備減碳節能，減少油耗降低空污，為民眾帶來舒適與都市移動的新生活，同時強化基隆通勤軌道服務、增強東幹線運輸能力，同時改善地區的交通瓶頸，促進地方發展配合地方帶動基隆河谷廊帶的產業、觀光發展，對基隆河流域周圍基隆、汐止、南港等多個行政區，提出產業升級優化，推動沿線周邊創新發展，連成一個共同宜居的生活圈。

最後環評大會審查後要求施工期間路殺動物監測應增加施工區域及環境保護對策由開發單位負責執行後通過環評大會。