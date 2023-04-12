台灣目前老齡人口中，推估65歲以上的老人約每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。台北榮民總醫院新竹分院指出，造成失智症最常見的原因是阿茲海默氏症，表現主要為記憶力的喪失，而第2常見的原因就是血管性失智症。亞洲人種如台灣或日本，血管性失智症的發生率比歐美國家高上許多，且男性多於女性。由於血管性失智症，可藉由嚴格控制血管硬化危險因子來達到預防或控制的目標，故早期正確的診斷，對於病人來說是很重要的事情。

台北榮民總醫院新竹分院神經內科主任尹居浩發現，來失智症特別門診求診的病患，約8成以輕微認知障礙、輕度至中度失智症為主，這些個案也是最需要臨床治療介入與轉介至失智據點接受照護的對象。若僅以確診為失智症的個案來算，阿茲海默失智症與血管性失智症分別為37.4％與36.3％，兩組即占近7成5。同時年紀越大且教育程度越低的個案，智能測試分數越低。竹東次醫療區內高齡長者眾多，失智症應該受到重視，儘早發現，儘早介入治療。

血管性失智症是因為腦部血液循環不良導致，可能起因於一次較嚴重的腦中風，或因為腦部小血管漸進性的硬化所導致。尹居浩表示，血管性失智可以發生於任何年齡，病人除了認知功能退化之外，常合併有高血壓控制不良的病史。其一症狀特點為突發性失智，且病情常常會呈現階梯式惡化。其二特點為容易呈現白天表現較為正常，但天色一黑就開始神志不清楚的夜間混亂。此外也會混雜先前中風的症狀像手腳無力、走路偏一邊、頭暈等等。

尹居浩表示，通常血管性失智症患者的人格退化會比阿茲海默症患者輕微，也就是說個性不會改變太多或脾氣古怪。然而憂鬱症、妄想等症狀也常發生。除此之外，因為此類病患必須進行系統性的血管評估，如心臟血管或周邊的血管等。

當失智症狀合併有腦中風病史或多重血管硬化危險因子（如高血壓、糖尿病、高膽固醇等）時，神經內科醫師會懷疑其病徵可能是血管性失智症的表現。醫師會先檢測病人的認知功能，評估其血壓血糖等血管危險因子控制的情況，也會安排血管超音波與腦部影像檢查等，來評估腦部血管硬化狹窄與產生病變的範圍。尹居浩表示，若確定是血管性失智症，治療上會以預防再度中風為主，達到減緩病患認知功能退化的目的。除使用抗血小板藥物，如阿斯匹靈來預防腦部血管栓塞，更重要的是控制血管硬化危險因子如高血壓、高血脂與糖尿病，並且強烈建議病患戒菸，同時鼓勵病人採低鹽低油飲食、持續且規律的運動。

由於血管性失智症病人容易發生易怒、憂鬱、行為異常、夜間混亂等異常精神行為症狀，對同住的家人造成極大困擾，尹居浩認為治療上也必須好好地以藥物或非藥物治療來控制。對於會夜間混亂的病人，建議耐心並不斷提醒其保持對時間與居家空間之定向感、居住環境維持足夠亮度、打開電視增加環境刺激，並且做好居家環境保護，避免因夜間頻繁起床活動而跌倒受傷。

尹居浩表示，由於血管性失智症能夠藉由控制血管硬化危險因子達到病情穩定的目的，若懷疑家人或自己患有血管性認知功能障礙時，建議應盡早至神經內科門診接受進一步檢查。