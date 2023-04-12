周三收盤，加權指數上漲19.09點或0.12%，報15932.97點，成交量略增至2294.23億元；櫃檯指數上漲0.90點或0.42%，報216.61點，也創下一年以上高點，成交量增至865.83億元。

電機、電纜、生醫、玻陶、汽車、鋼鐵等傳產普遍走高，士電(1503)營收創新高，股價強攻96元漲停，亞力(1514)、華城(1519)亦攻上漲停，推升機電類股指數勁揚2.89%，表現最強勢。而華新(1605)、大亞(1609)、中電(1611)等股價攀高，帶動電纜類股指數上漲1.56%。

下周召開法說會的權值王台積電(2330)傳出在台投資全面放緩，引發資人對半導體產業景氣疑慮升高，台積電下跌4元或0.76%，報520元。食品跌0.64%為上市跌幅最劇，半導體、電子、其他電子也走疲。

高價股方面，IC高價走疲，股王信驊(5274)和祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)等股價也同步走跌。

美國通膨數據即將公布，市場以此作為聯準會升息關鍵，加上關注美企即將到來的財報公布潮，台灣也持續關注台積電下周法說會，而台灣首季營收即將公布完成，法說會也緊鑼密鼓進行中，從中洞悉下半年產業景氣狀況。國泰證券證期處協理簡伯儀表示，標的選擇以營收向上走，股價線型維持在五日均線以上的股票，可以偏多操作。