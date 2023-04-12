Twitter Spaces周三直播馬斯克與BBC的訪談。馬斯克表示，推特現在約有1,500名員工，與他去年10月接手前的「略少於8,000名員工」相比大幅減少。

消息人士向路透社表示，自馬斯克以440億美元收購推特以來，推特便陷入混亂，並充滿著不確定性，因為許多負責維修和防止服務中斷的工程師也被裁掉。

根據網路監管機構NetBlocks，上周推特的系統出現問題，導致數千名用戶無法連上該社群平台，這是自今年初以來推特第六度發生重大斷網事件。

馬斯克承認確實有些系統問題，包括最近的大斷線，但這些問題並沒有持續太久。

在談到大規模裁員時，馬斯克表示，之前推特的情況是負現金流高達30億美元，所以不得不採取激進的行動，「如果一切順利，我們的現金流可能在本季就轉負為正」，他並表示，推特目前的用戶數創下歷史新高。

這場線上直播的訪談吸引了超過300萬人收聽。