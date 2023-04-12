為促進原住民族人順利就業，桃園市政府就業職訓服務處於4月14日（五）9時至13時在陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號）舉辦「一鹿順風 職向未來」原住民亮點場徵才活動，共邀請36家鄰近轄區廠商設攤，釋出約1600個友善職缺，歡迎求職民眾把握機會踴躍至現場面試。

本次活動邀請廠商包含統聯汽車客運、群品餐飲、世豪小客車、立昌先進、高技企業、良晟食品、忠正保全、華福食品、來來物流、富堡工業、正德防火、昇恒昌、華航大飯店、南亞電路板、全家便利商店、萊爾富國際、惠康百貨、福容大飯店等36家廠商共襄盛舉，其中統聯汽車客運開出最高月薪7.5萬元積極獵才，歡迎求職民眾把握機會踴躍至現場面試。

桃園市原住民人口已突破8萬人，排名全國第二，且截至111年第4季失業率降至3.56％，除較上季3.82％有持續下降外，另為六都原住民失業率最低的城市，顯示市府促進原住民族就業措施已具相當成效。

就業職訓服務處積極鼓勵原住民朋友加入職場，除了現場設置職業訓練諮詢外，還特別設置『原住民求職專區』，提供多種方案諮詢及登記說明，並宣導「求職防騙」觀念，使民眾更加了解求職防騙的重點，求職民眾可針對適合且有興趣的職缺，前往應徵。活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/ 查詢。