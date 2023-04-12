民進黨今中執會審查2024年第11屆區域立法委員提名初選登記參選人資格，會後針對14個初選區民調抽籤，戰區台北市第二選區立委何志偉、市議員王世堅、台北市第七選區市議員許淑華、洪健益、嘉義市立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚，均將在4月17日至23日電話民調；至於另一個激戰區台南市第一選區立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧，將在4月24日至30日民調。

民進黨今中執會審查2024立委提名初選登記參選人資格，會後針對14個初選區民調抽籤，將在4月24日至30日民調。（本報資料照）

民進黨今抽籤結果，第一階段將於4月17日至4月23日進行家戶電話民調，包括台北市第二選區（何志偉、王世堅）、台北市第七選區（許淑華、洪健益）、新北市第一選區（前市議員何博文、助理教授彭莉惠）、桃園市第四選區、台中市第六選區（市議員黃守達、江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、嘉義市（王美惠、黃露慧、凌子楚）、屏東縣第一選區（鍾佳濱、陳明達）、台東縣（劉櫂豪、賴坤成）。

第二階段電話民調將於4月24日至4月30日進行，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷）、台南市第一選區（賴惠員、郭貞慧）。