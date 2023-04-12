統一獅12日公布團隊談薪結果，全隊僅剩潘威倫1人合約尚未談妥，邱智呈今年月薪15萬、漲幅150％，老將胡金龍則獲得2年複數約，今年改披獅袍的林益全月薪則是25萬元。

獅隊去年整體戰績不佳，各項成績也不如預期，但球團針對全年度表現優異的選手仍給予加薪肯定，其中去年表現亮眼的胡金龍簽訂2 年複數年約，2023年月薪33萬，漲幅83%，2024年將依2023年表現成績予以薪資調整。

此外，邱智呈今年月薪15萬、漲幅150%是全隊最高，劉予承月薪10萬、漲幅81％，林子豪月薪15萬、漲幅50%，柯育民月薪10萬、漲幅53%，古林睿煬月薪23萬、漲幅27%，李丞齡月薪9.5萬、漲幅46%，劉軒荅月薪29.5萬、漲幅20%，施冠宇月薪10萬、漲幅81%，潘傑楷月薪19萬、漲幅111%，邱浩鈞月薪20萬、漲幅53%，王鏡銘月薪38.5萬、漲幅8％。

而獅隊原本還有高國慶與潘威倫2位老將薪水尚未談定，今天公布後只剩潘威倫1人。領隊蘇泰安表示，高國慶今年與獅隊簽下1年約，月薪遭到扣薪、不對外公布，另外與潘威倫的談約差距持續縮小中，接下來會繼續與球員慢慢談約。

另外執行複數年球員的球員，陳鏞基為3年複數年約第3年、月薪76萬，江承諺為2年複數年約第2年、月薪30萬，陳韻文為3年複數年約第2年、月薪55萬，林岱安為2年複數年約第2年、月薪37萬，陳傑憲為3年複數年約第2年、月薪60萬，蘇智傑為2年複數年約第2年、月薪52萬，林靖凱為2年複數年約第2年、月薪35萬，林安可為2年複數年約第2年、月薪48萬，胡智爲為2.5年複數年約最後一年、月薪68萬。