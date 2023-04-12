基隆市安樂區大武崙溪過去幾年頻受淹水之苦，但相關中長期整治預算卻一直未獲中央政府核定。立法委員蔡適應服務處12日表示，水利署已於3月31日核定，將補助新台幣1.5億餘元，用於大武崙溪的整治工程。

3月27日，立法院財政委員會赴基隆市考察，基隆市長謝國樑向立法委員羅明才、蔡適應服務處表達，憂心大武崙溪整治預算，擔心基隆市不能像其他縣市一樣先行墊付款項，可能造成治水工程延宕。為此，蔡適應服務處主任林明智當天便表示，希望水利署能儘快核定，讓基隆市政府可以免於先行墊付，幫助基隆市的財政。

林明智12日表示，蔡適應服務處已收到經濟部水利署的公文，水利署已於3月31日核定了「基隆市大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程」中央補助總經費1億5652萬5千元，幫助基隆市整治河川。林明智說，希望基隆市政府儘速針對該工程辦理相關行政作業，並加速對預算的執行與控管。

林明智指出，大武崙溪流域在基隆市人口最稠密的安樂區，並且緊鄰基金公路主要幹道和主要居住地區。這項整治的中長期計劃，在林全、賴清德、蘇貞昌及陳建仁四任行政院院長支持下推動，蔡適應也曾召開超過30餘次地方溝通協調會議。

林明智強調，大武崙溪整治是蔡適應最關心的項目，服務處同仁和基隆市議會民主進步黨黨團議員，都會持續敦促中央和地方齊心來整治，讓未來豪大雨來臨時，居民可以不用擔心淹水，特別是中長期的方案，蔡適應服務處會時刻緊盯期程和進度。