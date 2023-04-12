李亮瑾從八點檔發跡出道，精湛演技圈了不少粉絲，不過婚後三年內連生兩胎，導致身材走樣，不過她日前貼出多張瘦身成功的照片，不僅大露火辣S曲線，更透露3個月內狂甩12公斤肥肉，讓所有粉絲直呼難以置信。

李亮瑾產後重返螢光幕，在社群公開火辣身材照，只見她身穿著亮紅色腰部鏤空洋裝，側身對著鏡頭露出零贅肉的纖細蠻腰及雪白長腿，另一套全白兩截式套裝，更能看見平坦的川字腹肌，對照先前產後體重達到巔峰，挺著油膩肥肚穿不下懷孕前戲服，被粉絲私訊嗆聲退出演藝圈的擁腫模樣，可以說是相差甚遠。

李亮瑾3個月內狂甩12公斤肥肉。（圖／CHOYeR曲易提供）

李亮瑾透露自己是易胖體質，多吃一點體重就會明顯上升，曾經與身材較瘦小的男星演對手戲，為了讓鏡頭看起來和諧，被要求一個月減掉六、七公斤，由於時間急促，一度嘗試雞尾酒減肥法，每餐狂吞十七、八顆藥，吃到出現注意力不集中，頭暈等副作用，嚴重影響工作進度，嚇得她再也不敢吃減肥藥。

李亮瑾後來改成三餐正常飲食，攝取足夠的蔬菜量，並規定每天至少喝2000cc的水，才恢復產前的苗條身材，至於被問及瘦下來有何目標？她開心表示正值狀態最好的時候，預計等八點檔拍完後，帶家人去熱帶國家玩，順便曬曬泳裝辣照，也不忘藉自身經驗勉勵面臨同樣難關的粉絲：「三年生兩胎、年過40的我都能甩肉成功，相信你一定也可以」。