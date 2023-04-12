基隆市的深美國小、信義國小與銘傳國中3所學校，在112學年度將實施總量管制，會由學校寄發入學通知。其中深美國小、信義國小需於4月15日前完成登記，而銘傳國中則自4月25日起至5月5日止受理登記。需準備戶口名簿影本或三個月內戶籍謄本正本等必要繳交資料，請基隆家中有小一或國一新生的家長留意。

國小部分總量管制學校登記之說明。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市教育處表示，受限校地及教室空間，此3所學校需進行總量管制。深美國小一年級班級人數上限為6班174生，信義國小為9班261生，銘傳國中則為13班364人。

教育處說明，國小部分，自2016年9月2日至2017年9月1日出生的小一新生，設籍於基隆市信義區孝忠里、孝賢里、孝德里（與深澳國小共同學區）、中正區新豐里（與八斗國小共同學區）之學童，於4月15日前郵寄或親送資料至深美國小登記；而設籍信義區仁壽里、仁愛區林泉里、花崗里、水錦里、虹橋里，智仁里與和明里（不含第5、6、7、8、10、11、12、14、15、16鄰）則郵寄或親送至信義國小登記。

國中部分總量管制學校登記之說明。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

國中部分，國小應屆畢業生準備就讀國中者，設籍仁愛區之虹橋里、水錦里、林泉里、和明里、玉田里、花崗里、智仁里、忠勇里、仁德里（第 4至10鄰、12鄰），則自4月25日起於至5月5日止，郵寄或親送資料至銘傳國中登記。如學區內登記人數超過核定名額，則依家長意願轉介至鄰近其他公立學校就讀。

教育處強調，基隆市依國民教育法規定，除實驗教育學校（瑪陵國小、八堵國小與南榮國中）維持全市開放學區入學外，其餘公立國民中小學均依所屬「學區」分發入學，各公立國民中小學學區表公告於教育處網站（https://reurl.cc/a18GzQ），新生登記資訊也於各校網站公告，歡迎新生家長上網參閱，並須注意登記期程。