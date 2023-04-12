桃園市觀音高中橄欖球隊成立於2019年，曾於全國7人制橄欖球錦標賽奪下全國冠軍，今年更在全國15人制錦標賽拿下全國亞軍，隊員們克服練習場地限制，以堅定意志力再創佳績，在賽場上，有隊員還自創「客語暗號」掩飾戰術，讓教練驚嘆不已。校方也表示，經歷創隊初期的茫然，至今獲得亮眼成績，未來會持續給予橄欖球隊支持。

觀音高中橄欖球隊教練鄔厔穓表示，隊伍成軍將近4年，如今高一到高三共有36名成員，2020年起陸續參與各大賽事，一路累積經驗，今年第2次參加15人制錦標賽勇奪全國亞軍，最後冠軍戰對上傳統名校建中，儘管隊員心情難免緊張，但過去曾對戰多次，已能盡量以平常心應戰。

桃園市觀音高中橄欖球隊今年於全國15人制錦標賽拿下全國亞軍。（觀音高中提供／蔡明亘桃園傳真）

有隊員分享，平時隊員間會透過客家話聊天，便靈機一動，感覺能應用在賽場上，便自創一些生活用語例如醬菜名稱，作為掩飾戰術的暗號。鄔厔穓說，隊員突發起想以客語作為暗號，與其說那麼多代號，不如講一個對方聽不太懂的語言，其他原住民族、新住民子女的隊員，也逐漸耳濡目染，形成特別的默契。

談及日常訓練，鄔厔穓也說，平時周一、三、五下午會移地到社區草皮場地進行專業項目訓練，周二、四則在校內進行重訓和體能訓練，高一至高三分做不同強度的練習，循序漸進調整練習強度。

觀音高中校長林振清表示，今年橄欖球隊在15人制錦標賽奪下最史最佳成績令人感動，因校內沒有標準練習場地，社區熱心人士特別整理一塊草地，提供作為專業練習場，孩子們以堅定決心，繼7人制拿下全國冠軍後，再創佳績。

林振清提到，橄欖球隊從創隊初期的茫然，後續獲各界支持，教練進場、設備升級、隊員增加，如今獲得亮眼成績，再加上學校各單位協助，與教練攜手養成隊伍，持續增進專業技能和隊員品德提升，現在已有明確目標，除照顧在地子弟，未來也會吸納外縣市優秀選手，後續會持續支持橄欖球隊經營。